Tra i nomi per il reparto offensivo della Fiorentina c’è anche quello di Lorenzo Lucca del Pisa, il quale dopo l’interesse delle big italiane sembrava essere irraggiungibile. La Fiorentina, potrebbe anticipare tutti bloccandolo ora per giugno, ed evitando il rischio asta. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

