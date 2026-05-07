Gazzetta: “Lucca piace a Paratici. La Fiorentina potrebbe puntare ad un prestito con diritto vincolato agli obiettivi”

Il Napoli non ha intenzione di fare una minusvalenze, solo un anno fa pagato 35 milioni

Tra i tanti nomi che girano nelle conversazioni di mercato del diesse con gli addetti ai lavori ce n'è uno che accede più degli altri: Lorenzo Lucca, centravanti azzurro prestato alla Premier League, già accostato in passato alla Viola e già pronto a fare rientro nel nostro campionato. L'esperienza al Nottingham Forest è stata breve e per niente felice, il ritorno al Napoli, propietario del cartellino del giocatore, rischia di essere solo una tappa di passaggio prima di un altro trasferimento. La Fiorentina è destinazione gradita e la maglia viola può diventare un'opportunità per rilanciarsi nel nostro campionato.

Lucca invece a gennaio è stato corteggiato dal Bologna prima di trasferirsi in Inghilterra, club che a più riprese lo ha cercato e lo tiene comunque nel mirino. Per la Fiorentina sarebbe il profilo ideale per sostituire un attaccante importante come Kean. Al Nottingham, dove è arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (fissato a 35-40 milioni) ha ammonticchiato la miseria di 7 presenze, per un totale di 335 minuti e un gol. Per quasi 2 mesi è stato fuori dai convocati in Premier, tornando in panchina a inizio maggio.

Paratici lo apprezza da tempo ma il costo non è abbordabile: pagato 35 un anno fa tra prestito e riscatto, il Napoli non vorrebbe ritrovarsi con una minusvalenza. Per questo servirà una cessione importante oppure una formula creativa, come un prestito oneroso con diritto vincolato agli obiettivi. Potrebbe essere Kean stesso a finanziare Lucca, oltre che a fargli spazio: la numero 9, che a inizio stagione era sulle spalle di Edin Dzeko, al momento è libera a Firenze. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.