Corriere dello Sport: “Ancora tentativi per Retegui. Lucca l’alternativa, presto l’incontro con l’agente”

Movimenti in attacco per la Fiorentina che continua a sondare il terreno per il suo prossimo centravanti. Rimane forte il pressing per Mateo Retegui del Genoa. L’attaccante piace da tempo ma la sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni. Il club viola proverà a inserire qualche bonus per cercare di arrivare alla cifra richiesta, sempre se il club genoano deciderà di cedere l’italoargentino.

Retegui non può essere l’unica pista per l’attacco e quindi, la Fiorentina ha già contatto Beppe Riso per la prima alternativa al giocatore del Genoa: Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese piace tanto e nei prossimi giorni pronto un incontro con l’agente, che è lo stesso di Palladino, per cercare di capire i margini di una possibile trattativa. Lo scrive il Corriere dello Sport.