Gazzetta: “Se parte Nzola, Fiorentina su Lucca. Al momento non ci sono novità”

La Fiorentina non si fermerà al solo Kean davanti. In attacco dovrebbe partire Nzola e la società viola sarebbe a caccia di un profilo più giovane ma con un sicuro avvenire. Il nome monitorato dalla squadra mercato della Fiorentina è quello di Lorenzo Lucca, attaccante 23enne dell’Udinese, autore di 8 gol in Serie A nella passata stagione. Su questo fronte però non ci sarebbero ancora novità e nelle prossime settimane dovrebbe andare in scena un incontro con il suo procuratore Giuseppe Riso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.