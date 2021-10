Gazzetta, da Cabral a Scamacca passando per Lucca: ecco tutti i nomi per il dopo Vlahovic

Se invece la Fiorentina sarà costretta a sostituire la sua stella in estate allora avrà la possibilità di pescare un po’ ovunque. Per trovare un centravanti di statura internazionale avrebbe a disposizione oltre ai soldi di Vlahovic anche quelli di Chiesa. La Fiorentina potrebbe cercare di piazzare un doppio colpo. Un attaccante che piace molto ai dirigenti viola è Cabral, classe ’98 in forza al Basilea, finora ha segnato 12 gol in 11 partite. La Fiorentina sta seguendo con grande attenzione la crescita di Lucca, cannoniere del Pisa e non ha mai smesso di valutare le due punte del Sassuolo Scamacca e Raspadori. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

