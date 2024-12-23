Il retroscena de La Nazione: "Palladino aveva pensato anche a Lucca prima dell'arrivo di Kean"

Lorenzo Lucca quest'estate era stato accostato anche alla Fiorentina ma alla fine la società viola ha fatto scelte diverse

Una partita scivolosa. Palladino lo sa bene e infatti il tecnico scruta, valuta, cerca intuizioni geniali o più banalmente ispirazioni felici prima di dedicarsi al Natale che, ne siamo sicuri, saranno comunque di lavoro. Anche per allontanare pensieri velati di tristezza per quanto è accaduto di recente. E allora, meglio pensare al pallone. Ancora due partite – questa e poi la Juventus – prima del mercato di gennaio; quando la sorprendente Fiorentina (28 gol segnati; 11 subiti; zona Champions a quattro punti; gioco spesso piacevole) avrà la possibilità di rinforzarsi per dare ulteriore concretezza all’obiettivo mai detto, ma che va di pari passo con ambizione: salto di qualità. Prima però, Palladino lo sa bene, c’è l’Udinese che rappresenta sempre una incognita.

Friulani difficili da codificare, capaci di grandi prestazioni, ma anche grandi depressioni e il loro recente passato lo insegna. Anche nelle sconfitte – le ultime due contro Napoli e Inter – sono usciti sconfitti, mai domi con un tandem offensivo al quale proprio la Fiorentina aveva pensato: Lucca su tutti. Ma l’allenatore viola ha occhi – giustamente – solo per i suoi giocatori che lo hanno portato fino a qui. Per il mercato ci sarà tempo: ora testa solo ai ’doppi’ bianconeri. Lo scrive La Nazione

FREY ATTACCA CORVINO, LE SUE PAROLE

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