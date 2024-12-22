Frey attacca ancora Corvino: "Mi ha fatto una multa di 99mila euro perché avevo 2kg in più, non l'ho voluta pagare"

In ritiro Corvino mi fece recapitare via fax un plico di fogli con tutti articoli...

Sebastien Frey dopo aver rinnovato il contratto e promesso fedeltà alla Fiorentina si è ritrovato al centro di un conflitto con la dirigenza viola per una multa inaspettata legata alla sua forma fisica durante il ritiro. Ecco il suo racconto a Netbetnews: "Poi la ciliegina sulla torta, arriviamo in ritiro a Cortina, dopo cinque giorni la signora della reception mi disse: 'Signor Frey è arrivato un fax per lei', dico: 'C'era un plico di fogli così', tutti articoli che secondo il direttore sportivo Corvino ho parlato non per il bene della Fiorentina, sciocchezze, perché ho dichiarato sempre amore eterno a Firenze, ho detto io vorrei chiudere la carriera qui. Fa la richiesta alla Lega calcio di farmi una multa di 99 mila euro perché ero 2 chilo sopra in ritiro. Io vedo questa cosa impazzisco, ho chiamato il procuratore e gli ho detto che quella multa per principio non la pago perché sono buttar via dei soldi in modo schifoso".

https://www.labaroviola.com/moretto-quarta-dovrebbe-lasciare-la-fiorentina-potrebbe-essere-unidea-della-juve/281913/