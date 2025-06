Calamai: “Alla Fiorentina piace Lucca se Kean va via. L’Udinese vuole 30 milioni per venderlo”

L’attacco della Fiorentina è l’argomento caldo che ha deciso di trattare Luca Calamai oggi con un editoriale su Tuttomercatoweb. In caso di un addio di Moise Kean, scrive il giornalista, ci sarebbe un nome assai importante per sostituirlo: Lorenzo Lucca dell’Udinese. Sul centravanti italiano reduce da 14 gol in stagione ci sarebbero i gradimenti anche di Milan e Napoli. L’Udinese, da sempre bottega cara, chiede 30 milioni per il suo bomber, che è anche attenzionato da Gattuso in ottica qualificazione al Mondiale.