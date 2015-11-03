Notizie Luca Calamai Fiorentina

Calamai: "Alla Fiorentina piace Lucca se Kean va via. L'Udinese vuole 30 milioni per venderlo"
30 giugno 2025 22:37
Calamai: "Se tutto resta in mano a Barone dopo Italiano arriverà Gilardino che si farà andar bene tutto"
20 febbraio 2024 12:19
Calamai: "Fiorentina non è da Champions senza rinforzi. Non capisco perchè Commisso non voglia fare salto di qualità"
15 gennaio 2024 17:59
Calamai: "Tre errori gravissimi di Italiano: ha tolto Bonaventura, non ha messo Beltran e slot esauriti"
11 dicembre 2023 18:21
Calamai: "Italiano non è pronto per il Napoli. West Ham non ha fatto nulla in attacco, solo cinici"
08 giugno 2023 13:17
Calamai su Jovic: "Ribattezzato uomo della disperazione, va usato in momenti estremi. Carattere impossibile"
29 maggio 2023 18:18
Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"
20 maggio 2021 16:39
Calamai: "Perché Iachini non sarebbe dovuto rimanere?"
30 luglio 2020 17:23
Esclusiva Calamai: Cutrone l'acquisto più vicino, Iachini allenatore giusto per la situazione, su Pedro la Viola è dubbiosa
30 dicembre 2019 19:11
Calamai: "Spalletti allenatore di una nuova Fiorentina. Potrebbe essere un'idea"
30 maggio 2019 22:37
Calamai su La Gazzetta Dello Sport: "Ora è allarme viola, fuori dall'Europa Chiesa può scappare"
30 gennaio 2018 08:27
UN FALSO ATTO INTIMIDATORIO CHE SA DI RICATTO
09 maggio 2017 13:11
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