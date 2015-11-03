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Notizie Luca Calamai Fiorentina

Calamai: "Alla Fiorentina piace Lucca se Kean va via. L'Udinese vuole 30 milioni per venderlo"

30 giugno 2025 22:37

Calamai: "Se tutto resta in mano a Barone dopo Italiano arriverà Gilardino che si farà andar bene tutto"

20 febbraio 2024 12:19

Calamai: "Fiorentina non è da Champions senza rinforzi. Non capisco perchè Commisso non voglia fare salto di qualità"

15 gennaio 2024 17:59

Calamai: "Tre errori gravissimi di Italiano: ha tolto Bonaventura, non ha messo Beltran e slot esauriti"

11 dicembre 2023 18:21

Calamai: "Italiano non è pronto per il Napoli. West Ham non ha fatto nulla in attacco, solo cinici"

08 giugno 2023 13:17

Calamai su Jovic: "Ribattezzato uomo della disperazione, va usato in momenti estremi. Carattere impossibile"

29 maggio 2023 18:18

Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"

20 maggio 2021 16:39

Calamai: "Perché Iachini non sarebbe dovuto rimanere?"

30 luglio 2020 17:23

Esclusiva Calamai: Cutrone l'acquisto più vicino, Iachini allenatore giusto per la situazione, su Pedro la Viola è dubbiosa

30 dicembre 2019 19:11

Calamai: "Spalletti allenatore di una nuova Fiorentina. Potrebbe essere un'idea"

30 maggio 2019 22:37

Calamai su La Gazzetta Dello Sport: "Ora è allarme viola, fuori dall'Europa Chiesa può scappare"

30 gennaio 2018 08:27

UN FALSO ATTO INTIMIDATORIO CHE SA DI RICATTO

09 maggio 2017 13:11

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