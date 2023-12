Calamai: “Tre errori gravissimi di Italiano: ha tolto Bonaventura, non ha messo Beltran e slot esauriti”

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di Penna e Calamai, l’editoriale di Luca Calamai che si sofferma anche su Roma-Fiorentina puntando il dito contro Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Italiano ha fatto tre errori gravissimi. Primo errore non levi mai Bonaventura, poi come fai a non mettere Beltran. Infine ha esaurito il blocco dei cambi a metà secondo tempo con soli tre cambi. Si è tolto di inserire negli ultimi 15′ un altro attaccante.”

