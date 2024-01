A TMW Radio, durante Maracanà, è il momento di Penna e Calamai, l’editoriale di Luca Calamai che si sofferma sulla corsa al quarto posto:

“La Lazio ha ritrovato equilibri, ma soprattutto compattezza. Vedo una Lazio e un’Atalanta che si andranno a contendere il quarto posto, la Fiorentina no se non arriva qualcosa dal mercato. Non riesco a capire come uno come Commisso non voglia giocarsi la grande opportunità di fare il salto di qualità.”