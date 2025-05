Lucca ammonito dopo un battibecco con Keita: era diffidato. Salterà la Juve, ma ci sarà con la Fiorentina

Assenze pesanti per l’Udinese in vista della prossima sfida contro la Juventus: non ci saranno Lorenzo Lucca e Arthur Atta. Entrambi erano diffidati e le ammonizioni rimediate durante la sfida con il Monza sono costate loro possibilità di scendere in campo contro la Vecchia Signora. La squalifica di Lucca è arrivata a causa di un battibecco con Keita Baldé, al termine del quale l’arbitro ha estratto il cartellino giallo nei suoi confronti. Dunque, l’Udinese dovrà rinunciare a due titolare in vista del prossimo impegno di campionati ma li avrà, entrambi, a disposizione per l’ultima gara di campionato contro la Fiorentina.