Il Mattino scrive: "Lucca è un nome appetibile per Bologna, Torino e Fiorentina"

L'ex attaccante del Napoli potrebbe trovare una nuova squadra a breve

Il futuro di Lorenzo Lucca sarà, con ogni probabilità, ancora nel massimo campionato italiano. Il centravanti di proprietà del Napoli, reduce da una parentesi in Premier League dove ha difeso i colori del Nottingham Forest nella seconda metà dell'annata, è finito nuovamente al centro dei desideri di diverse società nostrane.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Il Mattino, la Fiorentina si è messa sulle tracce del giocatore, ma dovrà fare i conti con la concorrenza di Bologna e Torino. L'eventuale affondo dei dirigenti viola è legato a doppio filo al destino del proprio reparto offensivo: l'innesto di Lucca diventerebbe prioritario qualora uno tra Moise Kean e Roberto Piccoli dovesse salutare Firenze durante la sessione estiva.

Nel frattempo, la dirigenza del Napoli osserva l'evolversi degli eventi senza fretta. All'ombra del Vesuvio si è consapevoli che il valzer dei centravanti in Serie A è ormai alle porte e che un imminente effetto domino potrebbe ridisegnare completamente gli attacchi di molte dirette concorrenti.