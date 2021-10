Gazzetta, Commisso vuole vendere Vlahovic a gennaio. Scamacca o Lucca il sostituto

Commisso senza rinnovo vuole venderlo a gennaio. In ogni caso Barone e Pradè in queste settimane si sono mossi per Lorenzo Lucca, capocannoniere del Pisa e del campionato di Serie B. La sua candidatura insieme a quella di Gianluca Scamacca dimostra che la Fiorentina guarda a giovani di qualità. Ma anche queste sono piste per ora impervie. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

