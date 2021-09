La Juventus pensa di convincere la Fiorentina per Vlahovic offrendo in cambio Lucca del Pisa

La Juventus continua a seguire con grande interesse Dusan Vlahovic, bomber classe 2000 della Fiorentina e della nazionale serba: stando a quanto riportato da “SerieBNews.com”, infatti, il club bianconero starebbe studiando una strategia per abbassare il prezzo del cartellino del centravanti, ed avrebbe pensato di ingaggiare Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 del Pisa, accostato anche ad Inter e Milan, per poi girarlo ai viola come contropartita tecnica nell’affare Vlahovic. Ne sapremo certamente di più nei prossimi mesi. Questo scrive Tutto Juve.

CORRIERE DELLO SPORT, FUORI BONAVENTURA, DENTRO BENASSI, TURNOVER DI ITALIANO A GENOVA