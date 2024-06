TMW, Non solo Retegui per l’attacco della Fiorentina. Sondaggio per Lucca come alternativa

Come riportato da TMW, la Fiorentina sta lavorando su Mateo Retegui del Genoa per rinforzare il reparto avanzato, ma parallelamente tiene aperte anche altre piste, al momento solo a livello di sondaggi senza affondare il colpo. Tra i monitorati c’è anche Lorenzo Lucca, che l’Udinese riscatterà per 8 milioni di euro dal Pisa.

Per il centrocampo piace parecchio Marco Brescianini: per ora è alta la richiesta del Frosinone, ma i viola restano in pressing.

