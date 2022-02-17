Ds Palermo paragona: "Vlahovic alla Juventus come Lucca al Pisa, hanno insistito per andare via"

Il paragone tra Lucca e Vlahovic del direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, ai microfoni di TMW Radio

Renzo Castagnini, ds del Palermo, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, durante la quale ha parlato del trasferimento di Lorenzo Lucca al Pisa, paragonandolo alla cessione di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni slot gacor :

"Vlahovic-Juventus? Un po’ come successo a noi con Lucca. Noi volevamo tenerlo ma il giocatore spingeva per andare via. Quando un giocatore vuole andare via perchè ha la necessità di misurarsi con altre platee, è giusto lasciarli andare. Anche se perdere un grande campione come Vlahovic non fa mai piacere. La forza della Fiorentina è Italiano? Simpatizzo Viola fin da bambino. La Fiorentina è divertente, gioca bene. L’allenatore è tra i più bravi e lo dimostra anche in una piazza non facile. Sorpresa della Serie A? Quella che mi piace di più è la Fiorentina".

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