Il dt dell'Udinese chiarisce: "Lucca mai sul mercato". In estate voci di trattativa con la Fiorentina

La Fiorentina non era interessata a Lucca ma anche l'Udinese non aveva alcuna intenzione di cedere l'attaccante. Lo conferma il direttore tecnico dei friulani

Il direttore tecnico dell'Udinese, Gianluca Nani, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero e si è soffermato anche sulla volontà del club friulano di trattenere i prezzi pregiati del club. Tra questi c'è anche Lorenzo Lucca che nel corso dell'estate è stato accostato con forza alla Fiorentina tra smentite, e non, di una trattativa tra le due società per portare in Viola l'attaccante italiano...Ecco le dichiarazioni di Nani che fa chiarezza sulla situazione:

"Quanto è stato difficile trattenere Bijol? È stato facilissimo, perché lo consideriamo molto più forte delle cifre che ci offrivano. Jaka è un difensore per un top club, da Premier o per una delle prime tre in Italia. È un grande leader e ha sposato il nostro progetto perché si trova bene con noi. Quindi non è mai stata considerata nessuna offerta per lui, ma neanche per un minuto, così come per Lucca e Thauvin. Li abbiamo messi tecnicamente e mentalmente fuori mercato, così come Kristensen. Interesse dell'Inter per Bjol a gennaio? Un giocatore di questo calibro non lo si cede a gennaio, quindi gli diremo di aspettare". Lo riporta SOS Fanta.

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