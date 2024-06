Per quanto riguarda l’attaccante invece, la Fiorentina continua a sondare il terreno per Lorenzo Lucca. La punta ex Ajax piace ed è stata riscattata pochi giorni fa dall’Udinese per 8 milioni. Per aprire una trattativa servirà una cifra intorno ai 13-15 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

