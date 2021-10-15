Di Gennaro: “Vlahovic? Insostituibile ma se fossi nella Fiorentina prenderei Lucca”

Di Gennaro parla della ricca offerta di rinnovo della Fiorentina a Vlahovic e fa il nome di Lucca come sostituto

“Non c'è un attaccante che possa sostituirlo - ha detto Antonio Di Gennaro a TMW - . Il terminale offensivo che ha rigenerato questa squadra è Vlahovic, che detta i tempi alla squadra. Non è una situazione semplice; Commisso ha fatto la sua parte in maniera forte perché quell'offerta, a quell'età, è difficile da rifiutare. Non ha rinnovato a cifre elevatissime. Dovesse andar via, la Fiorentina deve prender i soldi che merita. Non mi meraviglia più niente di questo calcio, ma dobbiamo prenderne atto. Al posto di Vlahovic prenderei Lucca, punterei sui giovani italiani. Ma la Fiorentina potrebbe prendere anche un secondo giocatore”.

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