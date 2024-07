Corriere dello Sport: “Retegui? No, è Kean il titolare. Palladino vuole Lucca alla Djuric. Servono 13 milioni”

Mateo Retegui viene ritenuto troppo costoso e quindi l’interesse si spostato con forza su Lorenzo Lucca. Ex Ajax, Lucca non ha sfondato in Olanda per poi tornare al Pisa e trasferirsi l’estate scorsa all’Udinese che adesso l’ha riscattato per 8 milioni di euro. La Fiorentina vorrebbe avvicinarsi ai 15 richiesti con una cifra intorno ai 12-13 milioni. A Palladino piace eccome il solido attaccante, alto 201 centimetri, pronto a ricoprire il ruolo tattico che al Monza aveva Milan Djuric. Lo scrive il Corriere dello Sport.