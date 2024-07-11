Udinese, Nani chiarisce: "Lucca è stato riscattato per tenerlo, non per proporlo ad altre squadre"
Il direttore tecnico dell'Udinese ha voluto smentire così le voci di mercato che accostano Lorenzo Lucca alla Fiorentina
Il direttore tecnico dell'Udinese, Gianluca Nani, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha voluto fare chiarezza sulle voci di mercato che accostano Lorenzo Lucca alla Fiorentina. Le sue parole:
"Se Lucca resterà? Senz’altro ha margine di crescita e noi ci puntiamo molto. È stato riscattato per tenerlo, vogliamo farlo crescere insieme a noi. Non stiamo prendendo in considerazione nulla perché vogliamo che continui il suo percorso di crescita con noi. Non prendiamo in considerazione una cessione. Lucca è stato appena comprato 20 giorni fa e non l’abbiamo riscattato per proporlo, ma questo discorso vale anche per altri giocatori con noi da più tempo. Non è nei nostri programmi valutare una cessione dei nostri giocatori, soprattutto di un attaccante comprato 20 giorni fa e che ha ancora tanto margine di crescita".
DS UDINESE: “HO SENTITO DELLE VOCI SU LUCCA, MA NON È SUL MERCATO. NON ABBIAMO ESIGENZA DI VENDERE"
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