Ds Udinese: "Ho sentito delle voci su Lucca, ma non è sul mercato. Non abbiamo esigenza di vendere"
Lorenzo Lucca era uno dei nomi che sono stati accostati nelle ultime settimane alla Fiorentina ma - come vi abbiamo anticipato - la Fiorentina non è interessata al calciatore. Gianluca Nani, direttore...
Lorenzo Lucca era uno dei nomi che sono stati accostati nelle ultime settimane alla Fiorentina ma - come vi abbiamo anticipato - la Fiorentina non è interessata al calciatore. Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, è intervenuto a Radio Sportiva, per parlare del futuro, tra gli altri, del centravanti italiano. Ecco le sue parole: "Ho sentiti voci su Perez, Bijol, Samardzic, Okoye, Lucca etc...Nessuno dei nostri giocatori è sul mercato. Non abbiamo esigenza di cedere calciatori. Vogliamo che continuino con noi il loro percorso di maturazione".
LA FIORENTINA HA IN MANO VALENTINI, SI LAVORA PER PRENDERLO SUBITO ALTRIMENTI ARRIVERÀ A GENNAIO A ZERO
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