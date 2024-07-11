Ds Udinese: "Ho sentito delle voci su Lucca, ma non è sul mercato. Non abbiamo esigenza di vendere"

Lorenzo Lucca era uno dei nomi che sono stati accostati nelle ultime settimane alla Fiorentina ma - come vi abbiamo anticipato - la Fiorentina non è interessata al calciatore. Gianluca Nani, direttore...

A cura di Redazione Labaroviola 11 luglio 2024 14:40

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