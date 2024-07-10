Corriere dello Sport: “L’addio di Nzola porta Lucca alla Fiorentina? Sì ma solo per 20 milioni, sennò salta”

Lucca è il vero obiettivo della Fiorentina per il reparto offensivo

M'Bala Nzola è pronto a lasciare Firenze e la Fiorentina. La visita di ieri del sua agente Giovanni Branchini ha messo le basi per una cessione che libererà un posto in attacco e che il club di Palladino vuole riempire con Lorenzo Lucca. Il gigante dell'Udinese, è il vero obiettivo per il reparto offensivo. Via Nzola, dentro Lucca. Questo è il piano della Fiorentina che vuole regalare a Palladino un altro attaccante in grado di cambiare fisionomia all'attacco viola. Pradè è pronto a investire 20 milioni, se la cifra dovesse salire la Fiorentina opterebbe per un altro obiettivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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