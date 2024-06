Gazzetta: “Retegui? Trattativa non avviata con il Genoa. Pista Lucca? Si scalda servono 10-15 milioni”

La Fiorentina sta cercando un nuovo centravanti, non è un segreto. Anzi. Daniele Pradè vuole trovare il giusto profilo capace di trascinare la squadra a suon di gol e ottime prestazioni. La trattativa tra il Genoa e la Fiorentina per Retegui non è nemmeno iniziata. Il club rossoblù, che valuta l’italoargentino 30 milioni vuole prima aspettare l’Europeo per capire il margine di crescita del valore. La Fiorentina mette sul piatto 20 milioni.

Per questo motivo, il club viola valuta tanti altri nomi. Da Pinamonti ad Arnautovic, ma soprattutto Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese è seguito dalla Fiorentina da tempo, molto tempo. Nel 2021, Nicolas Burdisso lo ha osservato molte volte, girando l’Italia in Serie B. Adesso l’Udinese pagherà 8 milioni al Pisa, con 2 milioni già versati per il prestito. Il suo valore oscilla tra i 10 e i 15 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.