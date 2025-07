Con Sam Beukema ormai sposo del Napoli di Antonio Conte, il Bologna non si fa trovare impreparato e chiude per il nuovo difensore. Come riporta l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, sul proprio profilo Twitter, Martin Vitik dello Sparta Praga arriverà alla corte di Vincenzo Italiano per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il difensore classe 2003 della Repubblica Ceca è stato un obiettivo anche della Fiorentina nelle passate sessioni di calciomercato.