Boga: “Devo cercare di fare gol e divertirmi. Dobbiamo credere al settimo posto”

L’attaccante del Sassuolo Jeremie Boga ha parlato Sky prima della sfida con la Fiorentina:

“Sarà difficile arrivare al settimo posto ma noi dobbiamo crederci. Arrivare più in alto possibile resta il nostro obiettivo. Anche per quanto riguarda me, dobbiamo finire forte e vincere più partite possibile. Devo cercare di far gol e divertirmi”.

