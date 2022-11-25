Pruzzo promuove Boga: "Può dare tanto. In prestito con diritto di riscatto è un'ottima soluzione"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, ha parlato anche di Boga, calciatore accostato negli ultimi giorni alla Fiorentina: “Boga è un calciatore che ha fatto mo...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex attaccante viola, Roberto Pruzzo, ha parlato anche di Boga, calciatore accostato negli ultimi giorni alla Fiorentina: “Boga è un calciatore che ha fatto molto male a Bergamo ma è forte e può dare ancora molto. Se si riuscisse a fare un prestito con diritto di riscatto potrebbe essere un’ottima soluzione. Con il Sassuolo ha dimostrato di poter essere protagonista. In questo caso sarei d’accordo nel prendere Boga alla Fiorentina. Se si guardano i numeri dell’attacco della Fiorentina prende male".

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