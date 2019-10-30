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Magia Bogà, Sassuolo in vantaggio

Si porta in vantaggio il Sassuolo al 25' minuto. Prende palla Bogà sulla sinistra, passa in mezzo a Milenkovic e Benassi e calcia in porta, trovando un eurogoal.Brutta Fiorentina in questa prima frazi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 22:13
Magia Bogà, Sassuolo in vantaggio - REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - APRIL 04: Jeremie Boga of Sassuolo looks on during the Serie A match between US Sassuolo and Chievo at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on April 4, 2019 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Ge
REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - APRIL 04: Jeremie Boga of Sassuolo looks on during the Serie A match between US Sassuolo and Chievo at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on April 4, 2019 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Ge
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Si porta in vantaggio il Sassuolo al 25' minuto. Prende palla Bogà sulla sinistra, passa in mezzo a Milenkovic e Benassi e calcia in porta, trovando un eurogoal.

Brutta Fiorentina in questa prima frazione di gioco.

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