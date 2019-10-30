Magia Bogà, Sassuolo in vantaggio
Si porta in vantaggio il Sassuolo al 25' minuto. Prende palla Bogà sulla sinistra, passa in mezzo a Milenkovic e Benassi e calcia in porta, trovando un eurogoal.Brutta Fiorentina in questa prima frazi...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 22:13
Si porta in vantaggio il Sassuolo al 25' minuto. Prende palla Bogà sulla sinistra, passa in mezzo a Milenkovic e Benassi e calcia in porta, trovando un eurogoal.
Brutta Fiorentina in questa prima frazione di gioco.