Gazzetta: “La priorità della Fiorentina sono gli esterni. Prende quota Boga”

La Fiorentina si prepara a una fase decisiva della stagione con l’imminente arrivo di Fabio Paratici. Il dirigente è atteso a Firenze nei primi giorni di gennaio, una volta conclusa la sua esperienza con il Tottenham, per assumere ufficialmente il ruolo di responsabile dell’area sportiva.
La prima scelta cruciale riguarderà la linea strategica del club: puntare su una rivoluzione profonda o su interventi mirati per rafforzare l’organico. In ogni caso, il mercato invernale dovrebbe portare almeno tre rinforzi, uno per reparto. La priorità assoluta sembra essere sugli esterni offensivi. In quest’ottica prende quota il nome di Jeremie Boga, profilo apprezzato per caratteristiche attualmente assenti nella rosa viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.