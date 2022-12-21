Nazione, Boga ha aperto al trasferimento ma l’Atalanta lo lascerà partire solo in prestito

I riflettori della Fiorentina si sono riaccesi su Boga

Ecco che invece il nome dell’atalantino Boga ha riacceso gli interessi (e i riflettori) viola. La soluzione che potrebbe accontentare tutte le parti in causa sarebbe quella del prestito, considerato che difficilmente il club di Bergamo riesca a riprendere la cifra spesa per prelevare il giocatore dal Sassuolo (poco più di venti milioni di euro).

Boga, che tra l’altro nei giorni scorsi ha subito un furto in casa, scoperto dopo il ritorno da Nizza per l’amichevole con i francesi, avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento, anche se il Leicester – e la Premier League – sono un richiamo sempre molto forte e probabilmente l’unico ostacolo tra l’attaccante e il viola. Non fosse altro per gli ottimi rapporti tra la Fiorentina e il suo agente, Ramadani. Lo scrive La Nazione.

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