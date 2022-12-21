Corriere dello Sport, Bonaventura rinnoverà con la Fiorentina. Venuti non avrà un nuovo contratto 

La Fiorentina ha fatto altre scelte, nel futuro di Venuti non ci sono i viola. Potrebbe andare altrove già a gennaio

Quelle che invece, sul fronte rinnovi, stanno arrivando (in un senso e nell’altro) su altri due elementi della rosa di Vincenzo Italiano: Lorenzo Venuti e Giacomo Bonaventura. La notizia delle ultime ore è che la Fiorentina ha ormai deciso di non prolungare il contratto al terzino destro. Una scelta di tipo “tecnico” che, dopo un paio di mesi di riflessione, è maturata nelle ultime 48 ore nei piani della squadra mercato viola, che vede il ciclo del difensore di Incisa a Firenze ormai a fine corsa. Non è del tutto escluso che Venuti possa chiedere di cambiare aria già nel corso del prossimo mese mentre sembra già certo che a partire dalla prossima stagione il vice-Dodo sarà Niccolò Pierozzi, che in B alla Reggina sta facendo molto bene al punto da diventare un elemento impre- scindibile nell’undici di Inzaghi.

Passi in avanti, invece, sul fronte Bonaventura: la rinascita tattica messa in atto negli ultimi due mesi - dopo alcune frizioni, dentro e fuori lo spogliatoio, che erano emerse alla luce dei risultati poco feli- ci della squadra - ha contribuito non solo a rasserenare gli animi attorno all’ex Milan ma anche a convincere la Fiorentina circa l’apporto tecnico che il classe ’89 potrà ancora dare alla squadra di Italiano. Motivo per cui la firma fino al giugno 2024 è adesso più vicina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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