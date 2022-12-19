Tuttosport, Boga fuori dai piani dell’Atalanta ma via solo in prestito. Fiorentina e Leicester vigili
La Fiorentina ha chiesto informazioni sull'ivoriano
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2022 08:58
Uno degli argomenti più spinosi di gennaio sarà il futuro di Boga. L’esterno non rientra nei piani di Gasperini ma difficilmente se ne andrà dall’Atalanta a titolo definitivo. Si valuta il prestito. Fiorentina e Leicester hanno preso informazioni nei giorni scorsi. Lo scrive Tuttosport.
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