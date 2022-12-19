Tuttosport, Boga fuori dai piani dell’Atalanta ma via solo in prestito. Fiorentina e Leicester vigili

La Fiorentina ha chiesto informazioni sull'ivoriano

Uno degli argomenti più spinosi di gennaio sarà il futuro di Boga. L’esterno non rientra nei piani di Gasperini ma difficilmente se ne andrà dall’Atalanta a titolo definitivo. Si valuta il prestito. Fiorentina e Leicester hanno preso informazioni nei giorni scorsi. Lo scrive Tuttosport.

LEGGI ANCHE, RETROSCENA BOBO TV SULLA RAI, ERA REGISTRATA. AVEVANO VERSIONE ANCHE IN CASO DI VITTORIA DELLA FRANCIA

https://www.labaroviola.com/retroscena-bobo-tv-sulla-rai-era-registrata-avevano-versione-anche-in-caso-di-vittoria-della-francia/196301/