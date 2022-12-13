Nazione, Fiorentina destinazione che piace a Boga, non c'è solo il Leicester nei suoi pensieri

L'interesse del club inglese ad ora non si è concretizzato

Sembrava che Boga fosse ormai destinato all’Inghilterra. Ma l’interesse del Leicester è rimasto tale e non si è concretizzato. Ecco perché l’Italia è tornata d’attualità, come la Fiorentina, considerato il suo procuratore, Fali Ramadani, da sempre vicino alla società viola. Perché, al di là dell’agente, Firenze? Chi conosce bene Boga, soprattutto a Sassuolo, sostengono che Jeremie abbia bisogno di sentirsi coinvolto, importante in un contesto che lo tenga in considerazione. Ecco perché la Fiorentina è nella lista di gradimento del giocatore che vorrebbe sì la Premier, ma Firenze ha sempre in suo appeal. Lo scrive La Nazione.

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