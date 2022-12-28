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Tuttosport, per la Fiorentina salgono le quotazioni di Boga: è in uscita dall'Atalanta

Salgono le quotazioni del centrocampista della Dea

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2022 08:57
Tuttosport, per la Fiorentina salgono le quotazioni di Boga: è in uscita dall'Atalanta -
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Tuttosport, per la Fiorentina salgono le quotazioni di Boga: è in uscita dall'Atalanta

Per la fascia sinistra lievitano le quotazioni di Jeremie Boga che nell’Atalanta sta faticando. Lo scrive Tuttosport. 

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