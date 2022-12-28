Tuttosport, per la Fiorentina salgono le quotazioni di Boga: è in uscita dall'Atalanta
Salgono le quotazioni del centrocampista della Dea
A cura di Redazione Labaroviola
28 dicembre 2022 08:57
Per la fascia sinistra lievitano le quotazioni di Jeremie Boga che nell’Atalanta sta faticando. Lo scrive Tuttosport.
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