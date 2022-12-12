Gazzetta, Boga è un rebus per l’Atalanta: Fiorentina su di lui ma per la Dea si muove solo in prestito
La Dea vuole cercare un club in grado di rilanciare Boga
In ogni caso, la realtà sembra diventare ogni giorno più chiara: Jeremie Boga per la Dea è un rebus irrisolto. L’ipotesi, non per forza al club inglese, può ripresentarsi: difficile, visto il rendimento da quando è a Bergamo, che qualcuno si faccia avanti per acquistare l’intero cartellino, ma altrettanto difficile è che l’Atalanta, investiti 20 milioni, accetti una minusvalenza dopo appena 12 mesi. Serve una soluzione temporanea, appunto: qualcuno (la Fiorentina?) che voglia scommettere su un rilancio di Boga, facendogli ritrovare qualità che a Bergamo sembrano essersi appannate oltre ogni previsione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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