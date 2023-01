Nazione, Boga resta nel mirino della Fiorentina, l’Atalanta vuole 20 milioni. Occhio a OM e Leicester

Missione Atalanta. Anche con i nerazzurri ci sono tre situazioni in divenire e da seguire con grande attenzione. Il punto di partenza è ovviamente Boga, per il quale però servirà stanziare un investimento non inferiore ai 20 milioni e la concorrenza di Marsiglia e Leicester non sarà facile da battere. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, ENNESIMO DISASTRO DI DAZN, INTER-NAPOLI NON SI VEDE E TUTTI ESPLODONO CONTRO L’EMITTENTE