TMW, Boga decisivo contro il Bologna: l’Atalanta chiude alla cessione in prestito

L’Atalanta non cederà in prestito Jeremie Boga nel mercato di gennaio. Sono queste le considerazioni da parte della dirigenza bergamasca dopo la grande prestazione del francese contro il Bologna. Entrato a metà tempo e autore di entrambi gli assist per i gol di Koopmeiners e Hojlund: quello per l’olandese è un appoggio semplice, mentre decisamente più ficcante l’azione per il raddoppio. Stando quanto riportato da TMW, adesso per una cessione dovrebbe arrivare un’offerta da una ventina di milioni e certamente è molto complicato che questo possa succedere. Così Boga ora è più vicino alla permanenza, anche se la Fiorentina aveva mostrato interesse.