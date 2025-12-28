28 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cor. Sport: “Paratici pronto a stravolgere la Fiorentina, Nicolussi piace al Cagliari, interesse per Coppola e Boga”

Calciomercato

Cor. Sport: “Paratici pronto a stravolgere la Fiorentina, Nicolussi piace al Cagliari, interesse per Coppola e Boga”

Redazione

28 Dicembre · 09:50

Aggiornamento: 28 Dicembre 2025 · 09:52

TAG:

BogaComuzzoNicolussiParatici

Condividi:

di

Iniziano a circolare i primi nomi in entrata e in uscita per la Fiorentina chiamata a rivoluzionare la rosa per centrare la salvezza

Paratici avrà un ruolo totale, operativo e decisionale. Non sarà solo un uomo mercato: coniugherà società e squadra. Indicherà le linee guida al Viola Park, oltre a organizzare le operazioni. Si confronterà coi giocatori, dovrà capire chi sia volenteroso di restare. Quanto alle scelte, vista la situazione finanziaria del club dopo il passivo nell’ultimo mercato, un addio di Comuzzo potrebbe comportare un incasso notevole. Occhio anche a Nicolussi Caviglia, su cui c’è il Cagliari. Mentre in entrata restano d’attualità Diego Coppola, del Brighton, e Radu Dragusin, del Tottenham, quest’ultimo più difficile perché restio a giocare in una squadra che lotta per non retrocedere. A centrocampo piace Eric Martel, in scadenza col Colonia il prossimo giugno. Per la fascia c’è l’opzione Jeremie Boga in uscita dal Nizza. Chissà che non si concretizzi uno scambio con Richardson, riporta il Corriere dello Sport – Stadio.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio