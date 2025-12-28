Cor. Sport: “Paratici pronto a stravolgere la Fiorentina, Nicolussi piace al Cagliari, interesse per Coppola e Boga”

Paratici avrà un ruolo totale, operativo e decisionale. Non sarà solo un uomo mercato: coniugherà società e squadra. Indicherà le linee guida al Viola Park, oltre a organizzare le operazioni. Si confronterà coi giocatori, dovrà capire chi sia volenteroso di restare. Quanto alle scelte, vista la situazione finanziaria del club dopo il passivo nell’ultimo mercato, un addio di Comuzzo potrebbe comportare un incasso notevole. Occhio anche a Nicolussi Caviglia, su cui c’è il Cagliari. Mentre in entrata restano d’attualità Diego Coppola, del Brighton, e Radu Dragusin, del Tottenham, quest’ultimo più difficile perché restio a giocare in una squadra che lotta per non retrocedere. A centrocampo piace Eric Martel, in scadenza col Colonia il prossimo giugno. Per la fascia c’è l’opzione Jeremie Boga in uscita dal Nizza. Chissà che non si concretizzi uno scambio con Richardson, riporta il Corriere dello Sport – Stadio.