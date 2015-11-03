Notizie Nicolussi Fiorentina

Pedullà: "Brescianini piace ma c'è anche il Cagliari: i sardi prenderebbero anche Nicolussi Caviglia"
06 gennaio 2026 16:07
Giulini conferma: "Il Cagliari sta seguendo tre centrocampisti, Nicolussi è uno di questi"
02 gennaio 2026 21:53
TMW: Cagliari pronto a chiudere per Nicolussi Caviglia, si attende l'arrivo di Paratici per l'ok definitivo
29 dicembre 2025 17:17
Cor. Sport: "Paratici pronto a stravolgere la Fiorentina, Nicolussi piace al Cagliari, interesse per Coppola e Boga"
28 dicembre 2025 09:50
Corriere dello Sport sottolinea: "Fiorentina-Juve è soprattutto la gara dei tre grandi ex: Caviglia, Fagioli e Kean"
20 novembre 2025 09:41
Corriere Fiorentino: “Sohm-Caviglia-Mandragora contro la Juve, una rivoluzione solo nella sostanza”
20 novembre 2025 09:23
La Repubblica: "Vanoli non vuole cambiare modulo, troppo rischioso. Avanti ancora con il 3-5-2"
14 novembre 2025 09:19
Corriere Fiorentino: “Piccoli, Sohm, Nicolussi e Fazzini, che media punti! Bassa anche alla Fiorentina”
12 novembre 2025 09:42
Cor. Fio "Fiorentina oggi deve essere la gara della svolta. Pioli si affida a Ndur e Sohm a centrocampo, fuori Fagioli"
29 ottobre 2025 10:03
Azzurri in campo contro Israele: Piccoli destinato alla panchina, pericolo tribuna per Nicolussi Caviglia
14 ottobre 2025 08:37
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