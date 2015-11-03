Labaro Viola

Notizie Nicolussi Fiorentina

Pedullà: "Brescianini piace ma c'è anche il Cagliari: i sardi prenderebbero anche Nicolussi Caviglia"

06 gennaio 2026 16:07

Giulini conferma: "Il Cagliari sta seguendo tre centrocampisti, Nicolussi è uno di questi"

02 gennaio 2026 21:53

TMW: Cagliari pronto a chiudere per Nicolussi Caviglia, si attende l'arrivo di Paratici per l'ok definitivo

29 dicembre 2025 17:17

Cor. Sport: "Paratici pronto a stravolgere la Fiorentina, Nicolussi piace al Cagliari, interesse per Coppola e Boga"

28 dicembre 2025 09:50

Corriere dello Sport sottolinea: "Fiorentina-Juve è soprattutto la gara dei tre grandi ex: Caviglia, Fagioli e Kean"

20 novembre 2025 09:41

Corriere Fiorentino: “Sohm-Caviglia-Mandragora contro la Juve, una rivoluzione solo nella sostanza”

20 novembre 2025 09:23

La Repubblica: "Vanoli non vuole cambiare modulo, troppo rischioso. Avanti ancora con il 3-5-2"

14 novembre 2025 09:19

Corriere Fiorentino: “Piccoli, Sohm, Nicolussi e Fazzini, che media punti! Bassa anche alla Fiorentina”

12 novembre 2025 09:42

Cor. Fio "Fiorentina oggi deve essere la gara della svolta. Pioli si affida a Ndur e Sohm a centrocampo, fuori Fagioli"

29 ottobre 2025 10:03

Azzurri in campo contro Israele: Piccoli destinato alla panchina, pericolo tribuna per Nicolussi Caviglia

14 ottobre 2025 08:37

Corriere Fiorentino, centrocampo focus principale della Fiorentina: occhio anche a Nicolussi Caviglia

10 luglio 2025 14:20

Archivio

Esplora l'archivio di Nicolussi

Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 28