TMW: Cagliari pronto a chiudere per Nicolussi Caviglia, si attende l’arrivo di Paratici per l’ok definitivo

Cinque mesi dopo il suo trasferimento dal Venezia alla Fiorentina, il centrocampista classe 2000 Hans Nicolussi Caviglia dovrebbe nuovamente cambiare squadra. Nella rivoluzione della rosa gigliata che coinvolgerà non pochi calciatori visto il disastroso inizio di stagione quasi certamente verrà chiamato in causa anche il calciatore di Aosta scuola Juventus, una mezzala che questa estate ha lasciato la società lagunare con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.

La Fiorentina lo scorso 30 agosto ha sborsato un milione di euro e ha vincolato l’obbligo di riscatto alle presenze. In pratica, nelle casse del Venezia andranno ulteriori sette milioni di euro solo se Nicolussi Caviglia scenderà in campo nel 50% delle gare complessive della Fiorentina. Presenze che devono essere di almeno 45 minuti.

Ad oggi questo traguardo è ancora lontano. A dicembre ha collezionato solo una presenza di questo tipo, in Conference League contro il Losanna. Settimana dopo settimana l’ex Juventus sembra sempre più fuori dal progetto gigliato e di questa situazione è pronto ad approfittarne il Cagliari. Il club del presidente Giulini cerca proprio un centrocampista con le sue caratteristiche ed è in forte pressing per arrivare a dama.

L’intenzione della Fiorentina oggi è quella di avallare questo trasferimento, può risolvere il prestito per poi permettere al Cagliari di chiudere per l’acquisto del classe 2000. C’è però bisogno ancora di qualche giorno, soprattutto dell’insediamento di Fabio Paratici alla Fiorentina atteso per la prossima settimana. Tutti in casa viola sono ora in attesa dell’approdo ufficiale del dirigente del Tottenham, di un espertissimo uomo mercato chiamato a una profonda rivoluzione nel mese di gennaio. Tutti, anche il Cagliari e Nicolussi Caviglia che son pronti a mettersi d’accordo dopo che la Fiorentina avrà dato il definitivo via libera alla sua cessione come riportato da TMW.