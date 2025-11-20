Corriere dello Sport sottolinea: “Fiorentina-Juve è soprattutto la gara dei tre grandi ex: Caviglia, Fagioli e Kean”

Uno ha già fatto male al suo passato, l’altro spera di ritrovarsi dal confronto con esso; e poi c’è chi, contro quel passato, si è già scottato. Fiorentina-Juventus è soprattutto la partita di tre grandi ex. Moise Kean, Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia. Tre bambini che col bianconero addosso sono diventati ragazzi e poi uomini, tre relazioni diverse ma allo stesso modo profonde, tre occasioni di rivincita sabato al Franchi. Kean l’anno scorso colpì al cuore dei suoi ex tifosi, ma lo fece a Torino: era il 29 dicembre 2024, rete di testa in tuffo sotto la sua vecchia curva, nessuna esultanza, anzi un gesto di scusa autentico, apprezzato dai tifosi presenti che lo applaudirono.

Nessun gol ma una prestazione che comunque fece crescere la nostalgia del suo vecchio popolo: qualche mese dopo, era il 16 marzo scorso, Fagioli al cospetto di quella che fino a una manciata di settimane prima era la sua squadra, sciorinò la sua miglior versione di sé (e probabilmente la sua miglior prestazione nei dieci mesi a Firenze) proprio contro la Juventus nel perentorio 3-0 della Viola di Palladino che decretò la fine del ciclo Thiago Motta. Proprio Thiago Motta, interrogato qualche settimana dopo il suo esonero sui possibili rimpianti (in termini di giocatori mandati via nel suo breve interregno) stupì tutti, non citando Kean e Fagioli ma proprio Nicolussi Caviglia. Anche il mediano d’Aosta ha un ricordo vivido e segnante del suo ultimo incrocio con la Juventus: era il 25 maggio scorso, ultima di campionato, Venezia-Juve, una finale – per la salvezza da una parte, per la Champions dall’altra – risolta da un suo fallo in area al minuto settantadue, rigore di Locatelli, 3-2 finale per gli ospiti che conquistano il quarto posto, mentre i lagunari retrocedono. I precedenti citati lo confermano: quando due ex si ritrovano, uno dei due finisce per soffrire. Chissà a chi toccherà stavolta. Lo scrive il Corriere dello Sport.