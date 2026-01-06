Pedullà: “Brescianini piace ma c’è anche il Cagliari: i sardi prenderebbero anche Nicolussi Caviglia”

Alfredo Pedullà torna in diretta a Passione Fiorentina e parla dei movimenti inerenti il centrocampo viola.

Ecco le parole dell’esperto di mercato su Marco Brescianini:

“L’Atalanta oggi tra Brescianini, Maldini e Samardzic ne vuole cedere uno. Il più indiziato è Maldini perché ha avuto meno visibilità, è un esterno offensivo e viene accostato alla Lazio. Samardzic non vogliono prestiti ma vogliono 20 milioni. Brescianini piace al Cagliari e alla Fiorentina ma Palladino deve dare il via libera”.

Su Nicolussi Caviglia:

“Nicolussi Caviglia è il più attenzionato e il più sacrificato. C’è il Cagliari più forte degli altri, i sardi vogliono due centrocampisti tra Lovric, Nicolussi Caviglia e Brescianini.

Il Cagliari rileverebbe l’obbligo che ha la Fiorentina qualora i viola dovessero dare l’ok definitivo”