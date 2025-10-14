Azzurri in campo contro Israele: Piccoli destinato alla panchina, pericolo tribuna per Nicolussi Caviglia

Gennaro Gattuso sembra intenzionato a puntare sul tandem Raspadori-Retegui per sopperire all'assenza di Moise Kean

Gattuso è pronto a calare il Jack, scrive il Corriere Dello Sport. La scelta, se non è ancora compiuta, si avvicina con ogni probabilità alla versione definitiva. Raspadori in vantaggio per fare coppia con Retegui, ma Pio Esposito è ancora in corsa. Due motivazioni sembrano spingere il ct verso questa decisione. La lentezza dei difensori centrali di Israele favorisce attaccanti rapidi. Pio, come Retegui, rischia di diventare un bersaglio più facile da catturare in marcatura. Ben Simon, anche a Debrecen, aveva seminato il campo di duelli individuali. Prende i riferimenti. Jack può ispirare il gioco d’attacco e trovare l’assist, a maggior ragione nella partita in cui Gattuso non scenderà in campo con l’uno contro uno di Politano, Orsolini e Zaccagni. Un briciolo di fantasia serve.

C’è un altro aspetto sottolineato dal ct. Pio Esposito non ha ancora l’abitudine a giocare ogni tre giorni e ha tenuto il campo 75 minuti a Tallinn. Il suo ingresso sarebbe utile anche in corsa. Detto questo, il ballottaggio va tenuto aperto, perché in Estonia sembrava sicuro l’impiego di Spinazzola ma il posto da titolare è stato assegnato a Orsolini. Ieri pomeriggio al centro sportivo Bruseschi è stato provato Pio accanto a Retegui, dettaglio non decisivo ma neppure trascurabile. Era il primo allenamento a ranghi completi, la vera rifinitura è prevista questa mattina, quando Gattuso sceglierà gli undici. Panchina per Roberto Piccoli.