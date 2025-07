Corriere Fiorentino, centrocampo focus principale della Fiorentina: occhio anche a Nicolussi Caviglia

Siamo in pieno calciomercato e con l’avvicinarsi dell’inizio del ritiro, scrive il Corriere Fiorentino, è il centrocampo il focus principale della Fiorentina. Ogni giorno può essere quello buono per l’incontro con Mandragora per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026. L’idea del club è sempre stata confermarlo e soltanto proposte molto importanti (non come quelle avanzate fin qua del Betis, fermatosi a 4 milioni) potrebbero cambiare le carte in tavola. Tra colpi da fare, contratti da allungare, giovani da valutare (Richardson e Ndour). Ma non solo. Attenzione anche ad eventuali altri acquisti per completare il reparto: in tal senso occhio a Nicolussi Caviglia.