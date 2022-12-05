Nazione, Boga alla Fiorentina? No, vuole il ritorno in Premier League, Firenze una seconda scelta
Il giocatore gestito da Ramadani sembra essere interessato alla Premier
A cura di Redazione Labaroviola
05 dicembre 2022 09:45
A proposito di esterni, risulta anche l’interesse per l’atalantino Boga (gestito da Ramadani). Il nazionale della Costa d’Avorio però sembra orientato verso un ritorno in Premier League, già frequentata in passato con il Chelsea e il Birmingham. Lo scrive La Nazione.
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