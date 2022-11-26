Attenta Fiorentina, anche il Leicester vuole Boga, gli inglesi darebbero subito soldi ai bergamaschi

Jeremy Boga è l'ultimo nome fatto in casa Fiorentina per il mercato di gennaio, ma non c'è solo il club viola

Il Leicester torna su Jeremie Boga. L’attaccante dell’Atalanta aveva rifiutato il passaggio alle Foxes in estate, con i due club che si erano accordati sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. L’idea del giocatore era giocarsi le sue carte con la Dea ma in questa prima parte di stagione è rimasto a margine del progetto nerazzurro. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a gennaio potrebbe riaprirsi questo scenario con un finale diverso rispetto all’ultima finestra di trattative. Lo riporta TMW

IL FUORIGIOCO SEMI AUTOMATICO SBARCA ANCHE IN SERIE A

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