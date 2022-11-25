La bocciatura: "Boga non sa giocare di squadra, è un individualista. Non va bene per un calcio corale"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Claudio Piccinetti, ha parlato anche di Boga, giocatore recentemente accostato alla Fiorentina: “Boga è un giocatore che gioca per conto suo. La tattica collett...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Claudio Piccinetti, ha parlato anche di Boga, giocatore recentemente accostato alla Fiorentina: “Boga è un giocatore che gioca per conto suo. La tattica collettiva e il gioco con i compagni non sa cosa siano. E’ vero che è un giocatore che sconquassa e rompe gli schemi degli avversari ma se vuoi giocare di squadra e avere coralità devi puntare su altri giocatori. Boga gioca da solo. E’ un individualista bravo ma gioca da solo. Dipende che filosofia ha l’allenatore che punta su un giocatore così“.

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