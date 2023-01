Pedullà: “Teniamo aperta la possibilità per Boga alla Fiorentina, l’Atalanta lo vende per 15 milioni”

Nel corso della sua diretta su Passione Fiorentina in onda su Twitch, il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche della situazione Boga, queste le sue parole:

“Io sull’esterno penso ci siano delle possibilità che accada qualcosa, la vicenda Boga va seguita, l’Atalanta per lui ha speso 22 milioni un anno fa, oggi lo darebbe anche a 15, non chiudiamo questa porta per la Fiorentina, teniamo uno spiraglio aperto, il mercato è strano e magari cambiano strategie. Se l’Atalanta lo dà in prestito con diritto di riscatto sarebbe un bagno di sangue, come se la Fiorentina desse in prestito con diritto di riscatto Nico Gonzalez dato che per lui sono stati spesi 22 milioni di euro, sarebbe un grande passivo economico. Ma vale per tutti, comunque stiamo attenti a questa situazione soprattutto nelle ultime due settimane di mercato”