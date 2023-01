Gazzetta, Fiorentina timido interesse per Boga. Solo la cessione di Gonzalez può cambiare le carte

Nessun club, neanche della Premier, disposti a pagare Boga almeno 20 milioni: l’approccio della Fiorentina di qualche tempo fa è stato timido e non ci sono segnali di un interesse più solido. A meno che l’eventuale cessione di Nico Gonzalez al Leicester (per da 34 milioni?) cambi le carte in tavola. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

